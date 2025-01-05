TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü, Sakarya'yı 6-0 Mağlup Etti

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü, konuk olduğu Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 6-0 mağlup etti.

Sakarya Atatürk Stadı'nın yanındaki sahada oynanan karşılaşma, kırmızı beyazlı TSK ekibinin 6-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını ancak yedikleri talihsiz golden sonra takımımın öz güvenini kaybettiğini söyledi.

Birkaç haftadır kötü sonuçların üst üste geldiğine değinen Yıldırım, "Tabii ki Süper Lig'de ilk sezonumuz, hazır değiliz, Süper Lig ayarında bir takım da değiliz. Biraz zayıf kaldık ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnşallah birkaç takviyeyle ikinci yarıya hazırlanıyoruz. Devre arası geldiğinde transferlerle takımı güçlendirip şehrimizi tüm Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Antrenörü Yusuf Yıldız da güzel bir maç olduğunu belirterek, "Onları da tebrik ediyorum. Takım olarak ilk yarıda üzerimizde biraz tutukluluk vardı. İkinci yarı maçı ve skoru almayı bildik. Takımımı tebrik ediyorum." dedi.