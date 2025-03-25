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Trump, Yunan Bağımsızlık Günü Etkinliğine Katıldı ve Ticaret Açıklamalarında Bulundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Yunan Bağımsızlık Günü etkinliğinde yaptığı açıklamada, ticaret ortaklarına uygulanacak gümrük vergileri hakkında bilgi verdi ve birçok ülkeye kolaylık sağlayabileceğini belirtti.

WASHINGTON, 25 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da Yunan Bağımsızlık Günü'nü kutlayan bir etkinliğe katıldı, 24 Mart 2025.

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ticaret ortaklarına "karşılıklı gümrük vergileri" uygulamak için 2 Nisan'a kadar verdiği süre yaklaşırken, bu konuda "birçok ülkeye kolaylık sağlayabileceğini" söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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