Trump Yönetiminden Moderna'ya Büyük Ödenek İptali

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, aşı geliştirmesi için Moderna şirketine verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneği iptal ettiği bildirildi.

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, hükümetten alınan ödeneklere ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının (HHS) şirkete ulaştığının belirtildiği açıklamada, "H5N1" türü kuş gribi de dahil olmak üzere çeşitli virüslerle mücadele konusunda aşı geliştirilmesi için hükümet tarafından şirkete verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneğin geri çekildiği belirtildi.

Söz konusu ödenekler, bu yılın başında ve Temmuz 2024'te, ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) aracılığıyla verilmişti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, aşılara karşı olumsuz tutumuyla biliniyor.