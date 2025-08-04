Trump Yönetiminden İsrail Boykotuna Karşı Sert Önlem

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ABD'de Donald Trump yönetimi, eyaletlere gönderilen afet fonlarını İsrail'in boykot edilmemesi şartına bağladı. Yeni düzenlemeye göre, İsrail'e yönelik boykot uygulayan eyaletler, 1,9 milyar dolarlık afet fonlarından mahrum kalacak.

ABD'de Donald Trump yönetimi, eyaletlere gönderilen afet fonlarını, " İsrail'in boykot edilmemesi" şartına bağlayan bir adım attı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), cuma günü güncellediği bir genelgeyle eyalet fonlarına İsrail lehine daha katı kurallar getirdi.

Yeni düzenlemeye göre İsrail'e yönelik herhangi bir boykot uygulayan eyalet yönetimleri, 1,9 milyar dolarlık afet fonlarının kesilmesiyle karşı karşıya kalacak.

Söz konusu düzenleme, fon talep eden eyaletlerin, özellikle İsrail şirketleri veya İsrail ile iş yapan firmalarla ticari bağların kesilmesini veya sınırlandırılmasını desteklememesini zorunlu kılıyor.

İsrail'e veya İsrailli firmalara yönelik boykot uyguladığı belirlenen eyaletlerin fonları ise yeni yönetmelik gereği kesilecek.

Trump yönetiminin bu adımı, Amerikan kamuoyunda özellikle Demokrat çevrelerde "siyasi bir karar" şeklinde yorumlandı.

Jewish Virtual Library'ye göre, halihazırda tüm ABD eyaletlerinin yarısından fazlası (38 eyalet) Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketine katılan bireyleri ve işletmeleri cezalandıran yasalar veya yürütme emirleri uyguluyor.

Bu tür bir önlemi ilk benimseyen eyalet 2015 yılında Tennessee olmuştu, onu aynı yıl South Carolina ve Illinois izlemişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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