Trump: Xi ile Gerçekleştireceğimiz Kapsamlı Görüşmeyi Sabırsızlıkla Bekliyorum

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile gerçekleştireceği "kapsamlı görüşmeyi" sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Trump, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Xi ile görüşmesinin başında yaptığı konuşmada, "Bazılarına göre bu, belki de şimdiye kadarki en büyük zirve. Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte muhteşem bir geleceğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek bir resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Trump, Xi'yi defalarca büyük bir lider diye nitelendirdi.

Ziyareti sırasında kendisine eşlik eden üst düzey Amerikan iş insanları heyetine de dikkat çeken Trump, bu heyetin varlığını Çin'e ve Çin liderine yönelik bir saygı göstergesi diye niteleyerek, "Heyet, ticaret ve iş yapmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Trump, "Sizin dostunuz olmak benim için bir onurdur. Çin ile ABD arasındaki ilişkiler her zamankinden daha iyi olacak" diye konuştu.

