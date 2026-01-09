Haberler

ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya İkinci Saldırı Dalgasını İptal Ettim

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın siyasi tutukluları serbest bırakmasının barış arayışının bir işareti olduğunu ifade ederek, ABD ile Venezuela arasında petrol ve gaz altyapısının yeniden inşası konusunda iş birliği yaptıklarını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın barış arayışının bir işareti olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakmaya başladığını, bunun son derece önemli ve akıllıca bir adım olduğunu belirterek, Venezuela'ya yönelik ikinci saldırı planlarından vazgeçtiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, kendi sosyal medya platfromu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile Venezuela arasında özellikle petrol ve gaz altyapısının yeniden inşası konusunda güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü belirtti. ABD Başkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela, 'barış arayışının' bir işareti olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir adımdır. ABD ile Venezuela, özellikle yeniden inşa sürecinde çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir şekilde, petrol ve gaz altyapılarının yenilenmesi konusunda çok iyi bir iş birliği yürütüyor.

Bu iş birliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim. Görünüşe göre buna artık gerek kalmayacak. Ancak güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler bulundukları yerde kalacaktır.

Büyük petrol şirketleri tarafından en az 100 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu şirketlerin tamamıyla bugün Beyaz Saray'da bir araya geleceğim."

Kaynak: ANKA / Güncel
500

