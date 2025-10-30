Trump ve Şi Cinping'in Görüşmesinde Önemli Anlaşmalar Sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde birçok konuda anlaştıklarını söyledi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile Güney Kore'de yaptıkları görüşmenin ardından uçakta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Bence harika bir toplantıydı." diyen Trump, şöyle konuştu:

"Birçok konuda hemfikiriz ve birçok önemli noktada sonuca vardık, bunu birazdan size sunacağız. Büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri hemen, hemen satın alınacak. Dikkat ettiyseniz Başkan Şi, dün Çin'in buna başlamasına izin verdi. Çin'in çok büyük miktarlarda soya fasulyesi ve diğer ürünler satın almaya başlamasını takdir ettim. Bu, çok hoş bir jestti ve bunun gibi birçok şey."

Trump, görüşmede fentanil ve öncül maddelerinin kontrolü konusunda Çin tarafının sıkı çalışmayı taahhüt ettiğine dikkati çekerek, "Fentanil girişinden dolayı Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi uygulamıştım. Bugünkü açıklamalarına dayanarak bunu yüzde 10 düşürdüm." açıklamasında bulundu.

"Nadir toprak elementlerini ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz"

Fentanil'e yönelik tarifedeki yüzde 10'luk düşüşün ardından ABD'nin Çin'e yönelik ortalama tarife oranının yüzde 47'ye indiğini belirten Trump, "Çünkü onların (Çin) gerçekten güçlü önlemler aldıklarına inanıyorum. Fentanil konusunda aldıkları önlemleri gördük ve çok güçlü önlemler alıyorlar. Bu yüzden yüzde 10'a düşürüldü." diye konuştu.

Görüşme sonrası nadir toprak elementleri konusunda hiçbir engelin kalmadığını dile getiren Trump, "Sanırım bunun sadece ABD'de değil dünya çapında bir durum olduğunu söyleyebiliriz yani nadir toprak elementleri üretmeye ve diğer ülkelerden gördüğünüz gibi nadir toprak elementlerini ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Çin ile tarifeler konusunda çok yakında anlaşmaya varmak üzere olduklarını, arada çok fazla engelin kalmadığını, yıl sonuna kadar müzakerelerin süreceğini ve kalıcı anlaşmaya varmayı umduklarını belirtti.

?Çin, nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolünü bir yıllığına askıya alacak

Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne dair aldığı tedbirler nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın çözüldüğünü kaydeden Trump, bu sorunun da artık engel olmaktan çıktığını söyledi.

Trump, Çin tarafının nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik tedbirleri bir yıllığına askıya alacağını ve varılan anlaşmanın süresinin uzatılabileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, Nisan 2026'da Çin'i ziyaret edeceğini ve Çin liderinin de bundan sonraki tarihte ABD'ye geleceğini bildirdi.

Trump, görüşmede Ukrayna konusunun da gündeme geldiğini, Çin'in ABD'nin savaşı durdurma çabalarına destek vermeyi taahhüt ettiğini ancak petrol konusunu ele almadıklarını belirterek, "Savaşı sonlandırmak üzere birlikte çalışacağız." dedi.

Tayvan sorunu gündeme gelmedi

ABD lideri Trump, ayrıca görüşmede Tayvan'ın gündeme gelmediğini ve tartışılmadığını söyledi.

Trump, "Genel olarak 0'dan 10'a, bir ölçeğe tabi tutmak gerekirse görüşme, 10 üzerinden 12 değerindeydi." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme yapmadıklarını belirten Trump, "Hiç konuşamadık çünkü çok meşguldüm ve aslında bu yüzden (Şi ile görüşmek için) geldik. Bunu yapsaydık bu toplantının önemine saygısızlık etmiş olurduk diye düşünüyorum. Bu yüzden Kim Jong-un'a saygı duyarak geri döneceğim." dedi.