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Trump'tan Kanada'ya Sert Çağrı: 'Şirketler ABD'ye Taşınsın'

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Trump, Kanada'nın ABD'yi yıllardır 'kazıkladığını' savunarak, ABD ile iş yapan Kanada merkezli tüm şirketlere derhal ABD'ye taşınma çağrısı yaptı. Eski yönetimleri suçlayan Trump, taşınacaklara tarife uygulanmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesiyle iş yapan tüm Kanada merkezli şirketlere "derhal" taşınma çağrısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, son dönemde ticari gerilimin yükseldiği Kanada'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanada'nın ABD'yi yıllardır "kazıkladığını" iddia eden Trump, buna son verileceğini ve artık kendi arabalarını üreteceklerini ifade etti.

Trump, Kanada merkezli işletmelerin ABD'ye "akın ettiğini" savunarak, "Amerika ile iş yapan tüm Kanadalı şirketler derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınsın." ifadesini kullandı.

Kanadalı şirketlerin birçoğunun ABD'nin eski yönetimleri sırasında ülkeden taşındığını öne süren Trump, kendinden önceki başkanları "İran'ı uzun zaman önce durdurmadıkları gibi Kanada'nın yıllarca kazıklamasını da durdurmamakla" suçladı.

Trump, önceki hükümetler sırasında ABD'den Kanada'ya taşınan şirketlere çağrıda bulunarak, "Tekrar taşındığınızda tarife yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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