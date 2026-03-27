Haberler

Trump, havalimanlarındaki aksaklıkların ardından TSA ödemeleri için talimat vereceğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle havalimanlarındaki aksaklıkları gidermek için Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) personeline ödeme yapılmasını sağlayacağını açıkladı. Trump, Demokratları ülkeyi krize sürüklemekle eleştirirken, iç güvenlikle ilgili acil durum uygulamaları için kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göç politikaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Demokratları "ulusal kriz" çıkarmakla eleştirdi.

İç Güvenlik Bakanlığına "acil durumu" ele almak ve "havalimanlarındaki kaosu" durdurmak için TSA görevlilerine derhal ödeme yapılması talimatını veren kararname imzalayacağını belirten Trump ayrıca, havalimanlarına konuşlandırılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) personeline teşekkür etti.

Trump, "ülkenin radikal sol demokratlar tarafından rehin alınmasına izin vermeyeceğini" ifade etti.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak'ta kısmen kapanmıştı.

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.

TSA, 25 Mart'ta hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havalimanlarının kapatılabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

Milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek

İsrail çökmek üzere! Ordunun 1 numarası Netanyahu'yu açık açık uyardı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi

Büyük iddiası boşa çıktı! Yenilgiyi tek bir nedene bağladı