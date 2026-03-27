Trump, havalimanlarındaki aksaklıkların ardından TSA ödemeleri için talimat vereceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmazlığı ve havalimanlarındaki aksaklıkların ardından Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) personeline ödeme yapılmasını sağlamak için talimat vereceğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göç politikaları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Demokratları "ulusal kriz" çıkarmakla eleştirdi.

İç Güvenlik Bakanlığına "acil durumu" ele almak ve "havalimanlarındaki kaosu" durdurmak için TSA görevlilerine derhal ödeme yapılması talimatını veren kararname imzalayacağını belirten Trump ayrıca, havalimanlarına konuşlandırılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) personeline teşekkür etti.

Trump, "ülkenin radikal sol demokratlar tarafından rehin alınmasına izin vermeyeceğini" ifade etti.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak'ta kısmen kapanmıştı.

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.

TSA, 25 Mart'ta hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havalimanlarının kapatılabileceğini duyurmuştu.