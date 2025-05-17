Trump'tan Walmart'a Gümrük Tarifeleri Uyarısı

Trump'tan Walmart'a Gümrük Tarifeleri Uyarısı
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ABD Başkanı Donald Trump, Walmart'a gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatları artırmaması konusunda uyarıda bulundu. Trump, Walmart'ın tarifeleri suçlama konusunda durması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önde gelen perakende zinciri Walmart'a "gümrük tarifeleri nedeniyle fiyatları yükseltmemesi" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada gümrük tarifeleri konusunda Walmart'tan gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Trump, "gümrük tarifeleri nedeniyle fiyat yükseltmek zorunda kalabilecekleri" açıklamasında bulunan perakende devine, "Walmart, zincir boyunca fiyatları yükseltmesinin nedeni olarak tarifeleri suçlamaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Walmart geçen yıl beklenenden milyarlarca dolar daha fazla para kazandı." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, ???????Walmart'ın tarifelerden doğan farkları "kendi içinde karşılaması" ve müşterilere herhangi bir şey yansıtmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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