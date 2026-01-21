Haberler

Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklayan kararname imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklayan bir kararnamesine imza attı. Bu karar ile konut alımının aileler için daha ulaşılabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasının yasaklanmasını öngören kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ülkedeki müstakil konutların satışına yönelik yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, kararname ile "büyük kurumsal yatırımcıların, aileler tarafından satın alınabilecek müstakil konutları satın almamalarını sağlayarak Amerikan Rüyası'nı korumak" amaçlandı.

Kararnameyle, ilgili kurumlar, müstakil konutların kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin onaylama dahil eylemleri engelleyen yönergeler hazırlama konusunda görevlendirildi.

Kararname kapsamında, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonuna da büyük kurumsal yatırımcıların satın alımlarını rekabet karşıtı uygulamalar bakımından inceleme ve müstakil konut kiralama piyasasındaki bu türden eylemlere karşı yaptırım uygulama talimatı verildi.

Trump, 7 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'deki Demokratları sorumlu tuttuğu "rekor düzeydeki yüksek enflasyon" nedeniyle konut satın alma ve sahibi olmanın ABD'liler için giderek ulaşılamaz hale geldiğini belirtmişti.

Bu ve daha pek çok nedenden dolayı büyük kurumsal yatırımcıların daha fazla müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirten Trump, bunun yasalaşması için Kongre'ye de çağrıda bulunacağını aktarmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var