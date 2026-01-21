Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasını yasaklayan kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasının yasaklanmasını öngören kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ülkedeki müstakil konutların satışına yönelik yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, kararname ile "büyük kurumsal yatırımcıların, aileler tarafından satın alınabilecek müstakil konutları satın almamalarını sağlayarak Amerikan Rüyası'nı korumak" amaçlandı.

Kararnameyle, ilgili kurumlar, müstakil konutların kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin onaylama dahil eylemleri engelleyen yönergeler hazırlama konusunda görevlendirildi.

Kararname kapsamında, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonuna da büyük kurumsal yatırımcıların satın alımlarını rekabet karşıtı uygulamalar bakımından inceleme ve müstakil konut kiralama piyasasındaki bu türden eylemlere karşı yaptırım uygulama talimatı verildi.

Trump, 7 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'deki Demokratları sorumlu tuttuğu "rekor düzeydeki yüksek enflasyon" nedeniyle konut satın alma ve sahibi olmanın ABD'liler için giderek ulaşılamaz hale geldiğini belirtmişti.

Bu ve daha pek çok nedenden dolayı büyük kurumsal yatırımcıların daha fazla müstakil konut satın almasını yasaklamak için adımlar attığını belirten Trump, bunun yasalaşması için Kongre'ye de çağrıda bulunacağını aktarmıştı.