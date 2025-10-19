Haberler

Trump'tan Kolombiya'ya Yardımları Kesme Tehdidi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu uyuşturucu lideri olarak nitelendirerek, ülkeye yapılan mali yardımların sonlandırıldığını açıkladı. Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin büyük bir sorun haline geldiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurdu.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Petro'yu hedef aldı.

Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savundu.

Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını belirtti.

Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu açıklamıştı.

ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yıllık raporunda, Kolombiya'da koka bitkisi ekimi ve kokain üretiminin Cumhurbaşkanı Petro döneminde rekor seviyelere çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
