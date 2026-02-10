Trump, ABD'nin köprü anlaşmazlığı nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlayacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasında inşa edilen köprüye ilişkin anlaşmazlık nedeniyle Kanada ile müzakerelere başlanacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından, Michigan ile Ontario arasında inşa edilen köprüye ilişkin açıklama yaptı.

Kanada'nın ABD'ye uzun yıllardır "haksız" davrandığını ancak işlerin artık ABD lehine değiştiğini savunan Trump, Kanada'nın Ontario ile Michigan arasında devasa köprü inşa ettiğini hatırlattı.

Trump, bu köprünün hem Kanada hem de ABD tarafının Kanada'ya ait olduğunu ve projede neredeyse hiç ABD menşeli ürün kullanılmadığını belirtti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini belirten Trump, "Onlara verdiğimiz her şey için ABD tam olarak telafi edilene ve ayrıca, daha da önemlisi, Kanada ABD'ye hak ettiği adalet ve saygıyla davranana kadar bu köprünün açılmasına izin vermeyeceğim. Müzakerelere hemen başlayacağız. Onlara verdiğimiz onca şeyden sonra, bu varlığın en azından yarısı bize ait olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, söz konusu köprünün, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, kamu alımlarında yerli üretimi korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan "Buy American Act" kapsamından muaf tutulduğunu anımsatarak, bu sayede projede Amerikan çeliği dahil ABD ürünlerinin kullanılmadığını kaydetti.

Kanada hükümetinin köprü konusunda ABD'nin çıkarlarını gözetmediğini savunan Trump, "Şimdi, Kanada hükümeti, ABD Başkanı olarak, onların Amerika'dan yararlanmasına izin vermemi bekliyor. Peki ABD ne kazanıyor? Kesinlikle hiçbir şey." ifadelerini kullandı.

Trump, Ontario'nun ABD menşeli alkollü içecekleri raflarına koymadığını ve bu ürünlerin eyalette yasaklı olduğunu öne sürerek, ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Çin ile anlaşma yapmak istediğine işaret etti.

Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini" savunan Trump, "Çin'in yapacağı ilk şey, Kanada'da oynanan tüm buz hokeyini sonlandırmak ve Stanley Kupası'nı kalıcı olarak ortadan kaldırmak olacak." yorumunu yaptı.

Trump, Kanada'nın ABD'den ithal edilen süt ürünlerine uyguladığı tarifeleri de eleştirerek bu uygulamaların, ABD'li çiftçileri yıllardır mali risk altında bıraktığını kaydetti.