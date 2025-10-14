Haberler

Trump'tan Çin'e Ekonomik Tepki: Yemeklik Yağ Ticaretini Sonlandırma Planı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in soya fasulyesi alımını durdurmasını 'ekonomik açıdan düşmanca' olarak nitelendirerek, buna karşılık olarak yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasının "ekonomik açıdan düşmanca" olduğunu belirterek, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in "kasıtlı olarak" ABD'nin soya fasulyesini satın almamasını ve soya fasulyesi çiftçilerini zor durumda bırakmasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendiren Trump, "Karşılık olarak, Çin ile yemeklik yağ ve ticaretin diğer unsurlarıyla ilgili iş ilişkilerimizi sonlandırmayı değerlendiriyoruz. Örneğin, yemeklik yağı kendimiz kolayca üretebiliriz, Çin'den satın almamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Birliği genişliyor, Balkan ülkesi 28. üye oluyor

Avrupa Birliği genişliyor, o ülke 28. üye oluyor
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.