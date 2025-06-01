Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Gümrük Vergisi Artışı

Trump'tan Çelik ve Alüminyum İthalatına Gümrük Vergisi Artışı
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ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkardığını ve değişikliğin 4 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

- ABD Başkanı Trump: "Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacak"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu. Trump, söz konusu uygulamanın 4 Haziran itibariyle yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan tartışmalara neden olan gümrük vergileri ile ilgili yeni bir hamle geldi. Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu. Bu adımı atmanın kendisi için "büyük bir onur" olduğunu vurgulayan Trump, uygulamanın 4 Haziran itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade etti. ABD'nin çelik ve alüminyum sektörlerinin daha önce hiç olmadığı kadar güçlü şekilde geri döndüğünü kaydeden Trump, "Bu karar, muhteşem çelik ve alüminyum işçilerimiz için bir başka büyük ve harika haber olacak" ifadelerini kullandı.

Trump çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamelerini imzalamıştı. Söz konusu tarifeler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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