Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasının incelenmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığına inceleme talimatı verdiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki petrol fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Büyük petrol şirketlerinin, petrole ödedikleri "keskin biçimde düşük fiyatlarla" orantılı olarak pompadaki fiyatları düşürmediklerini kaydeden Trump, fiyatların hızla düşmesine rağmen müşterilerin "kazıklandığını" iddia etti.

Adalet Bakanlığına konuyu derhal incelemeye başlaması talimatı verdiğini aktaran Trump, benzin fiyatlarının çok daha hızlı düşmesi gerektiğini savundu.