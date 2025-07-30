Trump, Pakistan ile Petrol Rezervlerini Geliştirme Anlaşması İmzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmek adına bir ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu. İki ülke, petrol şirketi seçme sürecinde birlikte çalışacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticari bir anlaşmaya imza attıklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, birçok ülkeyle ikili ticaret anlaşmaları görüşmelerinin devam ettiğini ve yeni anlaşmalar yapmaya çok yakın olduklarını da paylaştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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