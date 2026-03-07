Haberler

ABD Başkanı Trump: Küba Yakında Düşecek

ABD Başkanı Trump: Küba Yakında Düşecek
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın kısa sürede değişeceğini belirterek, yönetiminin şu anda İran savaşına odaklandığını ifade etti. Trump, Küba'da yaşanan ekonomik ve enerji krizine de değindi.

WASHINGTON, 7 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın "kısa sürede düşeceğini", ancak yönetim olarak "an itibarıyla" devam eden İran savaşına odaklanacaklarını söyledi.

Trump, cuma günü CNN'e telefonla verdiği söyleşide, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu işaret ederek, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bu yüzden Marco Rubio'yu devreye sokacağım ve gelişmelere bakacağız" dedi.

Trump, "An itibarıyla tamamen İran konusuna odaklanmış durumdayız. Çok zamanımız var, ama 50 yıldan sonra Küba artık hazır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca perşembe günü yaptığı açıklamada Trump, Küba'da değişimin yakın olduğunu ve insanların ülkeye dönmesinin "an meselesi" olduğunu ifade etti.

ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği askeri baskında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu zorla alıkoymasından ve Venezuela ve Meksika'dan Küba'ya yapılan petrol sevkiyatlarını büyük oranda engellemesinden bu yana Küba'da ciddi bir ekonomik kriz ve enerji krizi yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua
