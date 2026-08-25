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Trump'tan Kanada'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi Tehdidi

Trump'tan Kanada'ya Yüzde 50 Gümrük Vergisi Tehdidi
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NEW YORK, 25 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret anlaşması görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından bu ülkeden otomobil, otomotiv parçası ve çelik ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

NEW YORK, 25 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret anlaşması görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından bu ülkeden otomobil, otomotiv parçası ve çelik ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

Trump pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2027 itibarıyla tüm büyük ve küçük otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çelikte gümrük vergileri yüzde 50'ye çıkarılacak. Kanada artık bir eyalet gibi muamele görmeyecek. Kanada yıllardır bizi sömürüyor. Bizim Kanada'ya değil, onların bize ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Yerel medya bu hamleyi, iki ülke arasındaki ticaret savaşının tırmanması olarak değerlendirdi.

İki komşu ülke arasında yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı cuma günü duyurulmuştu. Görüşmelerde, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere yönelik yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulamasını önleyecek bir anlaşmaya varılamadı. ABD halihazırda Kanada menşeli otomobillere yüzde 25, çeliğe ise yüzde 50 gümrük vergisi uyguluyor.

Trump, Kanada'nın ABD menşeli alkol, otomobil ve süt ürünlerine karşı "ayrımcı muamelede" bulunduğunu öne sürerek görüşmelerin tıkanmasından Kanada'yı sorumlu tuttu.

ABD ve Kanada'nın ticaret anlaşmasının yanı sıra Trump'ın mevcut haliyle yenilemeyi reddettiği ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşmasındaki revizyonlar üzerinde de uzlaşması gerekiyor.

Kaynak: Xinhua
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