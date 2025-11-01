Haberler

Trump, Kanada Başbakanı Carney'den Gümrük Reklamı Nedeniyle Özür Diledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ronald Reagan'ın gümrük vergileriyle ilgili ifadelerini çarpıtan bir reklam filmi nedeniyle özür dilediğini açıkladı. Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlamayacağını belirtirken, Carney'nin yaklaşımını olumlu bulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin ifadeleri çarpıtılarak hazırlanan ve Washington yönetiminin gümrük politikalarını eleştiren reklam filmi nedeniyle kendisinden özür dilediğini belirtti.

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Carney ile Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye değindi.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ve Carney'nin yaklaşımının oldukça iyi olduğunu anlatan Trump, "Reklam için özür diledi çünkü tamamen sahteydi. Ronald Reagan gümrük vergilerini desteklerdi ancak onlar tam tersiymiş gibi göstermeye kalktı." ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayır ama Carney ile aram çok iyi. Onu gerçekten seviyorum." yanıtını verdi.

Kanada'da Ontario eyalet yönetimi, eski ABD Başkanı Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu reklam yayımlamıştı.

Buna karşın Trump, reklam nedeniyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını, uygulanan tarife oranını da yüzde 10 artıracağını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ticaret ve gümrük vergilerine ilişkin görüşmelere yeniden başlamaya istekli olduklarını belirtmişti.

Kanada'nın Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford da reklam filmini 27 Ekim itibarıyla yayından kaldırdıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
