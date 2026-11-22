ABD Başkanı Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein olayında ismi geçen Ticaret Bakanı Howard Lutnick'i görevden alma düşüncesinden, Bakan'ın Başkanlık kütüphanesine bağışta bulunması sonrası vazgeçtiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Ticaret Bakanı Lutnick'i, Epstein'ın adasını ziyaret ettiğini kabul etmesinden sonra görevden almayı düşündüğü iddiasına yer verildi.

Lutnick'in, Trump'ın Başkanlık kütüphanesine 25 milyon dolarlık bağışta bulunmasının ardından görevden alma meselesinin gündemden kalktığı öne sürülen haberde, Trump'ın, yardımcılarına "Lutnick'i yönetimde farklı görüşleri temsil eden ve gerektiğinde karşı çıkılabilecek bir isim olarak tutmaktan hoşlandığını söylediği" iddia edildi.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA