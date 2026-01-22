Haberler

Trump'ın Temsilcisi Witkoff: Rusya-Ukrayna müzakereleri "tek bir konuya" kaldı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde 'büyük ilerleme' sağlandığını ve müzakerelerin tek bir konuya indirildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında "büyük ilerleme" sağlandığını söyleyerek, müzakerelerin "tek bir konuya" indirildiği değerlendirmesinde bulundu.

CNN'in haberine göre Witkoff, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjındaki bir etkinlikte, Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin konuştu.

Barış görüşmeleri kapsamında "büyük ilerleme" sağlandığı değerlendirmesinde bulunan Witkoff, "Bence meseleyi tek bir konuya indirdik ve bu konuyu tartıştık, bu da durumun çözülebilir olduğu anlamına geliyor." dedi.

Witkoff'un gün içinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
