Trump, Hürmüz'den geçiş ücreti almak yerine Körfez ile ticari anlaşmalar yapılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden almayı planladığı yüzde 20'lik geçiş ücretinin yerine çeşitli Körfez ülkeleriyle ticaret ve yatırım anlaşması yapacaklarını duyurdu.

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Şu an Hürmüz Boğazı İran hariç tüm gemilere açık, bunun nedeni de yalan söyleyen, şiddet yanlısı, kötü niyetli bir yönetim (İran) ve bu da onları tamamen yok olma yoluna sokuyor." ifadesini kullandı.

Hürmüz'de tam bir abluka uygulayacaklarını ancak bu ablukanın yalnızca İran limanlarına gelen veya oradan ayrılan ya da İran ile ilgili herhangi bir mal taşıyan gemileri kapsayacağını aktaran, Trump şunları kaydetti:

" Orta Doğu'daki ülkelerle yaptığım son derece verimli görüşmeler sonucu, (Hürmüz'den geçen gemilerden alınacak) yüzde 20'lik ABD vergisini, çeşitli Körfez ülkelerinin ABD ile yapacağı ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla değiştirmeye karar verdim. Bu yatırımlar devasa olacak ancak aynı zamanda onların geleceği ve kendileri için sıra dışı olacak."

Trump, ABD'nin kazanan taraf olduğunu öne sürerek, "İran'ın 52 bin protestocu dahil binlerce insanı öldürdüğü günler sona erdi en önemlisi de İran asla nükleer silah sahibi olmayacak." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.

Bölgede güvenliğin sağlanmasının maliyetine dikkati çeken Trump, "Dünyanın son derece istikrarsız bu bölgesinde güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli tüm masraflar kapsamında, boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.