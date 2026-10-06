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Trump, Hürmüz'den son günlerde milyonlarca varil petrol sevk edildiğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç gün içinde milyonlarca varil petrol sevk edildiğini, sevkiyatın savaş öncesi seviyeleri aştığını söyledi. Trump, petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini ve İran'ın ekonomik durumunun çok kötü olduğunu savundu.

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde "inanılmaz" miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi.

Abd Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılışa katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'ın ekonomik olarak "çok kötü" durumda olduğunu savunan Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın "ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını" söyleyerek istifa ettiğini anlattı.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatlarına ilişkin, boğazın açık olduğunu kaydetti.

Abd Başkanı, "Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları, savaş öncesindeki seviyelere ulaşan hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyleyen Trump, "seçimlere giderken ülkedeki tüm fiyatların yavaş yavaş düştüğü" yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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