ABD Başkanı Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 geminin geçtiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 'kapatma' girişimlerinin ardından, boğazdan geçen gemi sayısının 34'e ulaştığını belirtti. Trump, deniz ablukası planlarının yanı sıra İran'a yönelik tehditlerde de bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 geminin geçtiğini ve bu sayının İran'ın boğazı "kapatmasının" ardından en yüksek sayı olduğunu ifade etti.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Dün Hürmüz Boğazı'ndan 34 gemi geçti, bu, boğazın aptalca kapanmasının başladığından beri açık ara en yüksek rakam." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'la Pakistan'da gerçekleşen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Trump, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! O ülke izin verecek
Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi

Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde

Ülke tarihinde bir ilk! Ordunun başına atanan isim hiç unutulmayacak

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! O ülke izin verecek
İstanbul'da mezarlıklara 7/24 kamera sistemi kurulacak

Mezarlıklarda yeni dönem resmen başlıyor! Artık zorunlu olacak
Yıldız futbolcu kendisini aldatan sevgilisini bin pişman etti

İhanetinin bedeli ağır oldu!