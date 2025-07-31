Trump: Hindistan ve Rusya'nın Ekonomileri Birlikte Batabilir

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hindistan ve Rusya ile "çok az iş yaptığını" belirterek, bu iki ülkenin "ölü ekonomilerini birlikte batırabileceklerini" ifade etti.

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hindistan'ın Rusya ile ne yaptığını umursamadığını belirten Trump, "Ölü ekonomilerini birlikte batırabilirler, umurumda değil. Hindistan ile çok az iş yaptık, tarifeleri çok yüksek, dünyadaki en yüksek tarifeler arasında. Aynı şekilde Rusya ve ABD de birlikte neredeyse hiç iş yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in kendisine yönelik yorumlarına atıfta bulunarak, "hala Başkan olduğunu sanan başarısız eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in çok tehlikeli bir bölgeye girdiğini" belirtti. Trump, Medvedev'e "sözlerine dikkat etmesi gerektiği" uyarısı yaptı.

Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağını söylemişti.

Medvedev, Trump'ın Rusya ile "ültimatom oyunu" oynadığını belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır." demişti.

Tarifeye ilaveten ceza

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan ile Çin'in Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığına işaret eden Trump, "Ayrıca, Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil." paylaşımında bulunmuştu.

Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etmişti.

Başkan Trump, Hindistan ile dost ve müttefik iki ülke olduklarını ancak bu ülkenin ticari anlamda kendilerine adil davranmadığını savunmuştu.

Pakistan ile petrol rezervlerini geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandığını açıklayan Trump, "Pakistan ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında ABD ile Pakistan, onların devasa petrol rezervlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. Bu ortaklığı yönetecek petrol şirketini seçme sürecindeyiz. Kim bilir, belki bir gün (Pakistan) Hindistan'a petrol satar." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Hint kurumuna İran ile ticaret yaptıkları gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.