Trump: Grönland İçin Anlaşmanın Çerçevesini Oluşturduk, Gümrük Vergileri Askıya Alındı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland ve Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu açıkladı. Trump, bu anlayış doğrultusunda 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli görüşme sonucunda, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım. Grönland ile ilgili olarak Altın Kubbe konusunda ek görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Elçi Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer yetkililer müzakerelerden sorumlu olacaklardır. Bu kişiler doğrudan bana rapor vereceklerdir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadesini kullandı.