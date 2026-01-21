Haberler

Trump: Grönland İçin Anlaşmanın Çerçevesini Oluşturduk, Gümrük Vergileri Askıya Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sonrası Grönland ve Arktik Bölgesi hakkında bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı. 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland ve Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu açıkladı. Trump, bu anlayış doğrultusunda 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım çok verimli görüşme sonucunda, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım. Grönland ile ilgili olarak Altın Kubbe konusunda ek görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacaktır. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Elçi Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer yetkililer müzakerelerden sorumlu olacaklardır. Bu kişiler doğrudan bana rapor vereceklerdir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Sındırgı'da yine deprem fırtınası! İlçe beşik gibi sallanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal

Dev maçta açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi

Mehmetçik'in sabır testi
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

87 yaşındaki kadın, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek