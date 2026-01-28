Haberler

Trump, ABD dolarının değer kaybından endişe duymadığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, doların değer kaybetmediğini ve harika bir durumda olduğunu ifade etti. Doların uluslararası piyasalardaki durumunu değerlendirirken, Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etme çabalarına da dikkat çekti. Trump ayrıca İran'a yönelik askeri hareketleri hakkında bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, doların "harika" durumda olduğunu ifade etti.

Trump, Iowa'da basın mensuplarına, ABD dolarının değerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dolardaki değer kaybına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, doların fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyledi.

Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor." dedi.

Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Trump, doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını, bunun adil olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim." diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95,6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1,20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

" İran'a doğru yol alan bir başka donanma filosu daha var"

Trump, ABD'nin Haziran 2025'teki saldırılarıyla İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiği iddiasını yineleyerek, "Bu arada, şu anda İran'a doğru güzelce yol alan bir başka güzel donanma filosu daha var. Bakalım ne olacak." dedi.

Tahran'ın anlaşmaya varmasını umduğunu belirten Trump, "İlk seferinde anlaşma yapmalılardı. Şu an bir ülkeleri olurdu." şeklinde konuştu.

Trump, 26 Ocak'ta Axios haber platformuna verdiği demeçte, İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün" olduğunu söylemişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da aynı gün USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

Cezaevindeyken gece gelen haberle şoke oldu
Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kadın cinayetinde sır perdesi 10 yıl sonra kaldırıldı
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak

Şarkısı kaldırılınca deliye döndü! Mesajı tehdit gibi
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"