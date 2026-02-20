ABD Başkanı Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Bu ziyaret, ABD-Çin ilişkileri açısından büyük önem taşıyor.
Kaynak: AA / Hakan Çopur