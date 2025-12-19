Trump, ABD'nin 2028'e kadar Ay'a yeniden gitmesini öngören kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı astronotların 2028 yılına kadar Ay'a yeniden gönderilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Amerikalı astronotların 2028 yılına kadar Ay'a yeniden gönderilmesini ve 2030'a kadar kalıcı bir Ay üssünün ilk unsurlarının kurulmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attığı belirtildi.

Söz konusu kararnamenin, ABD'nin uzayda liderliğini güçlendirmeyi ve ulusal güvenlik ile ticari çıkarlarını pekiştirmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, Ay yüzeyinde ve yörüngesinde nükleer reaktörlerin konuşlandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Yeni nesil uzay teknolojilerinin hassas tarım, hava tahmini, havacılık güvenliği ve küresel geniş bant internet erişimi gibi alanlarda önemli katkılar sağlayacağı vurgulanan açıklamada, 2030'a kadar fırlatılmaya hazır bir Ay yüzeyi nükleer reaktörünün geliştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin uzaydaki çıkarlarına yönelik güvenlik tehditlerinin tespit ve bertaraf edilmesine yönelik kabiliyetlerin artırılacağı ifade edilirken uzay güvenliğinin ulusal savunma ve ekonomik egemenlik açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

Serbest girişimciliğin gücüyle canlı bir uzay ekonomisinin geliştirilmesinin planlandığına işaret edilen açıklamada, yeni nesil uzay yeteneklerinin etkinleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, kararnamenin, fırlatma altyapısının güçlendirilmesi ve 2030 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alacak ticari bir yol haritasının oluşturulmasıyla özel sektörün inovasyon ve yatırımlarını teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

ABD Başkanı, uzay sektöründeki yükümlülükleri azaltmayı hedefleyen kararnameyi imzalamıştı

Trump, 14 Ağustos 2025'te uzay sektöründeki yükümlülükleri azaltmayı hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Kararname kapsamında uzay endüstrisini güçlendirmek amacıyla yetkililere fırlatma ve yeniden giriş lisanslarına ilişkin çevresel incelemeleri hızlandırma veya kaldırma talimatı verilmişti.

ABD'nin 2030 yılına kadar yeni uzay faaliyetlerini ve fırlatma sıklığını artırarak uzaydaki üstünlüğünü pekiştirmeyi hedeflediği, bu doğrultuda eski, gereksiz veya aşırı kısıtlayıcı kuralların yürürlükten kaldırılacağı belirtilmişti.