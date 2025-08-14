TRT World Forum 2025 İstanbul'da Düzenlenecek

TRT tarafından organize edilen TRT World Forum 2025, 31 Ekim-1 Kasım'da "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçekliklere" temasıyla İstanbul'da düzenlenecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana on binlerce konuğu ve alanında uzman binlerce konuşmacıyı buluşturan TRT World Forum'un bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 31 Ekim-1 Kasım'da "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçekliklere" teması altında bir araya gelecek akademisyenler, gazeteciler, sporcular, sanatçılar, politikacılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dünyanın önemli meselelerini ele alacak.

Geçmiş yıllarda TRT World Forum'a katılan önemli isimler arasında Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Eski Romanya Başbakanı Victor Ponta, Eski Ürdün Haşimi Krallığı Başbakanı Awn Al-Khasawneh ve Eski Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite yer aldı.

Hem küresel hem de bölgesel öncelik ve gündemleri tanımlayacak TRT World Forum'un bu yıl öne çıkan başlıkları arasında diplomasi, ekonomi, yapay zeka ve savaş haberciliği yer alıyor.

TRT World Forum'da bu yıl, "Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması", "Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzeni", "Ekonomik Cephe Hatları: Ticaret Savaşları ve Yeni Küresel Rekabetler", "Uluslararası Hukuk İnzivada Mı?: Krizi Reforma Dönüştürmek", "Tekno-Feodalizmin Ötesinde: Yapay Zeka İnovasyonunun, Yönetişiminin ve Erişiminin Demokratikleştirilmesi", "Suriye'nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar İçin Bir Yol Haritası", "Cephede Gazetecilik: Savaş Alanı Tehlikelerinden Algoritmik Baskıya" konulu açık oturumlar düzenlenecek.

Ayrıca uzman konuşmacılar, forumda Doğu Afrika'daki çatışmalardan Orta Asya'daki kültürel diplomasiye, Avrupa'nın güvenlik mimarisinden Ukrayna krizine kadar geniş yelpazede değerlendirmelerde bulunacak.