TRT'den İran-Yeni Zelanda Maçındaki Spiker Hatasına İlişkin Açıklama: Kabul Edilemez

(ANKARA) - TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran- Yeni Zelanda maçının anlatımında yaşanan spiker hatası nedeniyle kamuoyundan özür diledi. Kurum, ilgili spikerin Dünya Kupası yayın ekibinden çekildiğini ve olayla ilgili idari ile teftiş süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan maçta yaşanan spiker hatası nedeniyle açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah TSİ 04.00'te oynanan İran-Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir. Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz. TRT Spor'un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır."

İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir. Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur. TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA