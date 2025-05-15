TROY Kart ile Toplu Ulaşımda Ücretsiz İlk Geçiş Dönemi Başlıyor

TROY Kart ile Toplu Ulaşımda Ücretsiz İlk Geçiş Dönemi Başlıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli ödeme yöntemi TROY kartın toplu ulaşımda kullanılması için işbirliği yapıldığını açıkladı. 19 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında TROY kart ile yapılan ilk ulaşım harcaması her pazartesi ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin yerli ödeme yöntemi TROY kartın, toplu ulaşımda kullanılması için işbirliği yapıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ozan Deniz ile makamında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, yerli ve milli anlayışın ürünlerini önemsediklerini belirtti.

Deniz ise TROY kartın kullanımının her geçen gün arttığını kaydetti.

Öte yandan 19 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya boyunca Büyükşehir Belediyesine ait il, ilçe ve beldelerdeki tüm otobüs ve raylı ulaşım hatlarında her pazartesi günü TROY kart ile yapılacak ilk ulaşım harcamasının ücretsiz olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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