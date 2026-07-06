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Iğdır FK'de 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

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Alagöz Holding Iğdır FK, 2026-2027 sezonu öncesi kadro yapılanması kapsamında Sinan Bolat, Fode Koita ve Gianni Bruno'nun da aralarında bulunduğu 7 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 7 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı ekipte 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

Transferin yanı sıra mevcut kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Bu arma altında ter döken, sahada mücadele eden ve kulübümüzün hikayesine değer katan futbolcularımız Sinan Bolat, Fode Koita, Moryke Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno'ya yeşil-beyazlı formamız için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Yolları açık, başarıları daim olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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