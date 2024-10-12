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Trakya Üniversitesinde Siber Suçlarla Mücadele Semineri

Trakya Üniversitesinde Siber Suçlarla Mücadele Semineri
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Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde, siber suçların artışı ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, katılımcılara güvenlik yazılımlarının önemini anlattı.

Trakya Üniversitesinde Siber Suçlarla Mücadele Semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'ndeki seminerde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sunum gerçekleştirdi.

Siber suçların hızla arttığı ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesi gerektiği vurgulanan seminerde, dolandırıcılık çeşitleri ve güvenlik yazılımlarının öneminden bahsedildi.

Seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Sporun Enleri" programı düzenlendi

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası dolayısıyla "Sporun Enleri" programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Spor Salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cimnastik, tekvando, boks, tenis ve halk oyunları branşlarında gösterilerin yapıldığı programda Amatör Spor Haftası boyunca düzenlenen spor müsabakalarında başarı gösteren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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