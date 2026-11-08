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Trakya Üniversitesinde Erasmus dil sınavı başvuruları 20 Kasım'da başlıyor

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Trakya Üniversitesinde Erasmus dil sınavı başvuruları 20 Kasım'da başlıyor
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Trakya Üniversitesinde Erasmus+ öğrenci hareketliliği için yabancı dil sınavı başvuruları 20 Kasım-4 Aralık'ta alınacak. Keşan Belediyesi ise Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarını yenileyerek parkı daha modern hale getirecek.

Trakya Üniversitesinde Erasmus yabancı dil sınavı başvuruları 20 Kasım'da başlayacak.

Üniversitenin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre, Erasmus+ programı kapsamında öğrenci hareketliliğine katılmak isteyen öğrenciler yabancı dil sınavına başvurabilecek.

Başvurular, 20 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında alınacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere üniversitenin Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yenileniyor

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkın daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk oyun grupları yenilenecek.

Çalışmaların ilk aşamasında mevcut yürüyüş yollarının sökümüne başlandı.

Parkın doğal dokusu korunarak sürdürülen çalışmalarla vatandaşların spor yapabileceği, dinlenebileceği ve çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanların iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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