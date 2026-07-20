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Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler'den dünya şampiyonu İspanya'ya tebrik

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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı ve İspanya halkını kutladı. Ayrıca İspanya Başbakanı'nın savaş ve zulme karşı sözlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı ile İspanya halkını kutladı.

Trakya Üniversitesinde yapılan yazılı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i mağlup ederek ikinci kez dünya şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nı ve İspanya halkını yürekten tebrik ettiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Ukrayna'da yaşanan savaş ve çatışmalara ilişkin "Utanması gereken biz değiliz, bu zulmü savunanlardır. Biz tarihin doğru tarafındayız." sözlerini hatırlatan Hatipler, insanlık, adalet ve barıştan yana sergilenen kararlı duruşu takdirle karşıladığını ifade etti.

Hatipler, Trakya Üniversitesi olarak barış, adalet ve insanlık değerlerinin güçlenmesine katkı sunan her yaklaşımı önemsediklerini vurgulayarak, "Tarihin doğru tarafında yer alan barış, adalet ve insanlık değerlerinin güçlenmesine katkı sunan her yaklaşımı önemserken, dünya şampiyonu İspanya'yı ve dost İspanya halkını en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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