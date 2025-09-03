Trakya Üniversitesi İpsala MYO'da Öğrenci Kayıtları Başladı

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda öğrenci kayıtları başladı.

Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, yaptığı açıklamada, tüm bölümlerde kontenjanların dolduğunu belirtti.

Öğrencilerin aileleriyle İpsala'ya gelip okula kayıt yaptırdığını aktaran Arda, "Okulumuzu tercih eden öğrencilerimize, yönetimimiz, öğretim elemanlarımız ve çalışanlarımız adına başarılar diliyorum. Ayrıca okulumuza verdikleri desteklerden dolayı rektörlüğümüze, kaymakamlığımıza, belediyemize, kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sevgili, trafo merkezi çalışmalarını inceledi

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, trafo merkezi çalışmalarını yerinde inceledi.

Kumrede köyünde temeli atılan merkezdeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Sevgili, merkezin bölgenin enerji altyapısına kalıcı çözüm sağlayacağını belirtti.

Sevgili, proje hayata geçtiğinde İpsala ve köylerinde elektrik kesintilerinin büyük ölçüde sona ereceğini kaydetti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da enerji çalışmalarının bölge için sevindirici olduğunu aktardı.

Güreş okulu sporcuları antrenman yaptı

İpsala Kaymakamlığı ve İpsalaspor'un öncülüğünde kurulan güreş okulunun sporcuları 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Kel Aliço Pehlivan ve İbrahim Girgin'i Anma Yağlı Güreşleri öncesi çalışma yaptı.

Güreş ağası Oğuz Erdinç, çalışmaları izledi ve güreşçilerle sohbet etti.

Erdinç, yaptığı açıklamada, yağlı güreşe olan ilgiyi artırmak istediklerini belirtti.

Yağlı güreşe ve pehlivanlara destek olacağını aktaran Erdinç, pehlivanlara güreşlerde başarı diledi.