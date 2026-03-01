Haberler

Trakya'da 12 bin 626 daireye yapı ruhsatı verildi

Güncelleme:
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 2022 yılı dördüncü çeyreğinde toplam 12 bin 626 daireye yapı ruhsatı verildi. En yüksek sayıya Tekirdağ ulaşarak 8 bin 680 daireye yapı ruhsatı aldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 12 bin 626 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ekim, kasım ve aralık aylarını içeren yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 8 bin 680 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 2 bin 699, Kırklareli'nde ise 1247 daireye yapı ruhsatı verildi.

