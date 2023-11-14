Trakya'da Yağan Yağışlar Buğday Üreticilerine Umut Oldu

KURAKLIĞIN yaşandığı Trakya'da üreticilerin, mevsimi kaçırmamak için buğday tohumlarını kuru toprağa ekmelerinin ardından düşen son yağışlar, ürünlerine hayat verdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Geçen 1 hafta, 10 gün içerisinde de belli periyotlarla azar azar hep yağış aldık. Bu kurak dönemin ardından tabii tam ekiliş döneminde, üreticimizin beklediği bir yağıştı. Şu an buğday açısından baktığımızda ekilen buğdayların çıkmasını sağlayacak yağış, bir tav oluştu toprakta. Hatta kurak toprağa ekilen buğdaylarımız yeşermeye başladı" dedi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla birlikte yaz aylarının kurak geçtiği Trakya'da toprağın yağmurla beslenemediği dönemde üreticiler, buğday tohumlarını kuru toprağa ekip, yağmuru bekledi. Bölgede beklenen yağışlar son 5 günde etkili oldu. Edirne'de son 5 günde metrekareye 17,2 kilogram, Kırklareli'de 23 kilogram ve Tekirdağ'da 16 kilogram düşen yağış, buğdaya hayat verdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bölgede kuru toprağa ekilen yerlerde buğdayların yeşermeye başladığını söyledi. Arabacı, ürünün gelişimi ve kökünün kurumaması için yağışların devamını beklediklerini belirtti.

'EKİLECEK ÇOK AZ ALAN KALDI'

Bölgenin özellikle uzun dönem kuraklık yaşadığını belirten Arabacı, "Üreticilerimizin bir kısmı kurak dönemde hazırlığa başladı, ekilişini yaptı. Bir kısmı da yağış bekledi. İlk yağan yağmurdan sonra hazırlıklarını yapıp ekilişine başladılar. Şu günlerde de ekilişleri neredeyse tamamlamak üzere, bölgemizde çok az bir alan kaldı ekilecek. Bu geçtiğimiz 1 hafta, 10 gün içerisinde de belli periyotlarla azar azar hep yağış aldık. Bu kurak dönemin ardından tabii tam bu ekiliş döneminde bu üreticimizin beklediği bir yağıştı. Şu an buğday açısından baktığımızda, ekilen buğdayların çıkmasını sağlayacak bir yağış oluştu, bir tav oluştu toprakta. Yani şu an ektiğimiz buğdaylar çıkış konusunda sıkıntı yaşamaz. Hatta kurak toprağa ekilen buğdaylarımız yeşermeye başladı" dedi.

'KÖKÜNÜN KURUMAMASI İÇİN YAĞIŞLARIN DEVAMI ŞART'

Arabacı, açıklamasında, "Bu buğdayın çıkması ile alakalı yeterli bir yağış ama buğdayın gelişimi, köklenmeye başladığı dönemde köklerin kuruya ermemesi için bu yağışların daha devam etmesi gerekiyor. Şu an için evet sıkıntımız yok, buğday çıkışını yaptı. Erken ekilenler çıktı. Yeni ekilenler de bu tavla çıkar. Bir sıkıntı yaşamayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de belli aralıklarla iki gün, üç gün arayla, azar azar hep yağış görürüz. Hava raporuna baktığımızda inşallah bu yağışlar da gelirse yine bir sıkıntı olmadan ürünümüzün gelişimi iyi olur diye umuyoruz" diye konuştu.

'TÜM ÜRÜNLER İÇİN YAĞIŞ LAZIM'

Bölgenin 2 yıldır kuvvetli yağış almadığını hatırlatan Arabacı, "Geçtiğimiz kış dönemi çok kurak bir dönemdi. Hatta geçen yılki ekilen buğdaylar da yine kurağa ekilmişti. Ama arkasından ara ara gelen yağışlar buğdayın gelişimi açısından sıkıntı yaşatmadı ve bölgemizde güzel bir verim aldık. Bu yıl da yine kurak bir yılla başladık. Yağışlar inşallah buğdayın gelişimini sağlar. Sadece buğdayda değil tabii diğer bütün ürünlerin gelişimini sağlayacak güzel bir yağış olur. Ben hatta bu yıl inşallah yağışlar fazla olur, diye umuyorum. Çünkü toprağın doyuma ulaşması lazım. Doyuma ulaşması lazım ki barajlarımız, nehir debilerimiz istenilen seviyeye yükselsin. Biliyorsunuz bu şekilde devam ederse içme suyunda da sıkıntı yaşanacak pozisyona doğru ilerliyoruz. İnşallah bu kış güzel, yağışlı, güzel bir yıl olur. Üreticilerimizin beklentisi bizlerin beklentisi bu yönde" dedi.

'KIŞIN YAĞACAK KAR, TABAN SUYUNU BESLER'

Arabacı, "İnşallah bu kış döneminde de güzel bir kar oluşur. Toprakları tamamen kaplayacak ve onun yavaş yavaş toprağın emmesini sağlayacak bir hava olur diye umuyorum. Geçen yıl buğdayda kurağa ektik ama sonraki yağışlarla bir nebze olsun iyi verim aldık ama ayçiçeğinde aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü ayçiçeği ekiliş döneminde sıkıntı yaşadık. Yani sıkıntı yaşadı derken şöyle, kurak bir dönemin ardından ayçiçeği ekiliş döneminde çok güzel yağışlar aldık. Yağıştan dolayı bu sefer ekilişlerimiz geç kaldı ve sonrasında da yağışlar kesilince ayçiçeğinde iyi olan bölgelerimiz oldu ama kötü olan bölgelerimiz de oldu. O yüzden inşallah bu kış döneminde toprağımızda taban suyu istenilen seviyede oluşur, toprak doyuma ulaşır ve bu sıkıntıları önümüzdeki yıl yaşamayız inşallah diye umuyorum" ifadelerini kullandı.