Trakya'da Kuraklık Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

Trakya'da kuraklık nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 32'ye geriledi.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajların doluluk oranları, bölgenin yağış almaması ve kuraklık nedeniyle nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

Bölgedeki 14 barajda ortalama doluluk oranı, geçen yılın ağustos ayı verilerinin yüzde 12 altında kaldı.

Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajdaki toplam su miktarı 349 milyon 249 bin metreküp ölçüldü.

Barajlarda geçen yılın aynı döneminde 478 milyon 655 bin metreküp su bulunuyordu.

Edirne'de geçen yıl ağustos ayında 196 milyon 258 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 152 milyon 530 bin metreküpe geriledi.

Kırklareli'nde geçen yıl ağustos ayında 104 milyon 684 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde 73 milyon 805 bin metreküp olarak ölçüldü.

Tekirdağ'da ise geçen yıl ağustosta 177 milyon 713 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl 122 milyon 914 bin metreküpe düştü.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl ağustos ayında yüzde 44 ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 32 olarak tespit edildi.

"Suyun kıymetini bilmemiz lazım"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle Trakya'daki barajların doluluk oranlarının kritik seviyede olduğunu söyledi.

Suyun doğru ve tasarruflu kullanılması gerektiğini anlatan Saylan, bu yıl bölgenin çok az yağış aldığını kaydetti.

İklim değişikliğinin artık tüm canlıları ve doğayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Şaylan, "Sıcakla mücadele edebiliriz ama kuraklıkla mücadele etmemiz söz konusu değil. Bir şekilde suyu iyi kullanmamız, iyi depolamak, suyun kıymetini bilmemiz lazım." dedi.