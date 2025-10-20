Haberler

Trakya'da KOBİ'lere Yeşil Dönüşüm Desteği

Trakya Kalkınma Ajansı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yenilikçi altyapı yatırımları için 240 milyon liralık destek sağlayacak. Proje kapsamında su ve enerji tasarrufu hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı, "Yeşil Dönüşüm" Projesi'yle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yenilikçi altyapı yatırımlarına destek sağlayacak.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, Trakya'da daha az su ve enerji tüketimi ile kullanılan suyun geri kazandırılması noktasında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dünyanın kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Şahin, işletmelerin suyu tasarruflu kullanması ve suyu yeniden değerlendirmeleri için önemli destekler sağladıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 81 ilde 26 kalkınma ajansıyla yerelde yürüttüğü Yeşil Dönüşüm projesinin işletmelere önemli avantajlar sağladığını belirten Şahin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 2025 yılında mikro ölçekli işletmelere desteğimiz başladı. 240 milyon liralık finansman desteğini Trakya'da mikro işletmelere ve KOBİ'lere vermeyi planlıyoruz. Mikro işletmelerin başvurularını aldık. 40 milyon lira ödemeyi açtık. Kasım ve aralık aylarında KOBİ'lere yönelik 200 milyonluk desteği de açıklayarak projeleri almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm kurumların işbirliği içerisinde olması gerektiğini dile getirdi.

KOBİ'lerde atık suların yeniden kullanıma kazandırılmasını önemsediklerini vurgulayan Şahin, "Trakya suyun kıt olduğu, suyun önemli olduğu bir yer. Kalkınma Ajansı olarak işletmelerimizin daha az su ve enerji tüketmesi, kullandıkları suyun geri kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan finansman desteği sağlarken, yol gösterici, akıl verici metotlarla mavi ve beyaz yakalı çalışanlar için eğitimler de düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmut Şahin, 7 yıl sürecek proje kapsamında, sürdürülebilir istihdam yaratan, ekonomik ve sosyal etkisi yüksek çalışmaların destekleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Haberler.com
