Trakya'da Eylül Ayında 5 Bin 149 Konut Satıldı
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da eylül ayında toplamda 5 bin 149 konut satışı gerçekleşti. Tekirdağ, 3 bin 774 konutla en çok satış yapılan il oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 774, Edirne'de 744, Kırklareli'nde ise 631 konutun satışı gerçekleşti.
Bölgede ağustos ayında ise 5 bin 7 konut satılmıştı.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel