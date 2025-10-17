Trakya'da Eylül Ayında 5 Bin 149 Konut Satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da eylül ayında 5 bin 149 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 774, Edirne'de 744, Kırklareli'nde ise 631 konutun satışı gerçekleşti.

Bölgede ağustos ayında ise 5 bin 7 konut satılmıştı.