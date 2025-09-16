Trakya'da Ağustos Ayında 5 Bin 7 Konut Satışı Gerçekleştirildi

Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ağustos ayında toplamda 5 bin 7 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, Temmuz ayına göre artış gösterdi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ağustos ayında 5 bin 7 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 648, Edirne'de 759, Kırklareli'nde ise 600 konutun satışı gerçekleşti.

Trakya'da temmuz ayında ise 4 bin 732 konut satılmıştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
