Trakya'da 8 Bin 871 Daireye Yapı Ruhsatı
TÜİK verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da toplam 8 bin 871 daire için yapı ruhsatı verildi. Tekirdağ 6 bin 593 daire ile ilk sırada yer alırken, Edirne 1346 ve Kırklareli 932 daire ile takip etti.
??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ikinci çeyreğinde 8 bin 871 daireye yapı ruhsatı verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan-haziran aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.
Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 6 bin 593 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 1346, Kırklareli'nde ise 932 daireye yapı ruhsatı verildi.
Kaynak: AA