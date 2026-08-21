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Trakya'da 8 Bin 871 Daireye Yapı Ruhsatı

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TÜİK verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da toplam 8 bin 871 daire için yapı ruhsatı verildi. Tekirdağ 6 bin 593 daire ile ilk sırada yer alırken, Edirne 1346 ve Kırklareli 932 daire ile takip etti.

??????? Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın ikinci çeyreğinde 8 bin 871 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan-haziran aylarına ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 6 bin 593 daireye yapı ruhsat verilirken, Edirne'de 1346, Kırklareli'nde ise 932 daireye yapı ruhsatı verildi.

Kaynak: AA
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