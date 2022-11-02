Trafik polisi, yaptığı ilk yardımla çocuğun hayatını kurtardı Güncel Haberler Samsun'da epilepsi nöbeti geçirdiği sırada dili boğazına kaçarak nefes alamayan çocuk, trafik polisinin yaptığı ilk yardım sayesinde kurtuldu. Samsun'da epilepsi nöbeti geçirdiği sırada dili boğazına kaçarak nefes alamayan çocuk, trafik polisinin yaptığı ilk yardım sayesinde kurtuldu. Samsun- Ordu kara yolu Dikbıyık Stadyumu karşısında meydana gelen trafik kazası ihbarına giden trafik polisi, Çınarlık mevkisi Eğercili Kavşağı'nda bir kadının çığlık atarak yola doğru hareketlendiğini görünce aracını durdurdu. Baba Sezgin A'nın kucağında baygın halde bulunan kızı S.N.A'nın nefes alamadığını ve dilinin boğazına kaçtığını gören trafik polisi Yasin Yaylacı, ilk yardımda bulundu. Yaylacı, nefes almasını sağladığı epilepsi hastası çocuğu olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim etti. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.??????? Kaynak: AA / Güncel Samsun Ordu Güncel Haberler

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