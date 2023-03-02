Trabzonspor'da kötü gidişatın ardından erken seçim kararı alındı
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, kötü gidişatın ardından seçim kararı alındı. Bordo-mavili kulüp, 18-19 Mart tarihlerinde sandığa gidecek. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa seçim 25-26 Mart'ta yapılacak.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezonki kötü sonuçların ardından seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı. Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde toplanan yönetim kurulundan seçim kararı çıktı.
18-19 Mart'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminde yeterli çoğunluk olmazsa seçim 25-26 Mart'ta yapılacak.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Tüzüğümüzün 30. maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle 18-19 Mart 2023 tarihlerinde "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon" adresinde saat 09.00'da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 25-26 Mart 2023 tarihlerinde "Hayri Gür Spor Salonu Trabzon" adresinde 09.00 ? 16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."
Muharrem Usta'nın ardından 2018 yılında Trabzonspor Başkanı seçilen Ahmet Ağaoğlu, 5 yıllık sürede 1 Süper Lig, 2 Türkiye Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.