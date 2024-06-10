TRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nden 2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Ödülleri

TRABZON Gazeteciler Cemiyeti tarafından (TGC) düzenlenen '2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda ödüller, sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu muhabirleri Selçuk Başar 'haber', Nurgül Günaydın da 'spor fotoğrafı', kategorilerinde 2 ödülün sahibi oldu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen '2023 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması' için ödül töreni gerçekleştirildi. Kentte bir restoranın bahçesinde düzenlenen törende; dereceye girenlere ödülleri verildi. Çeşitli kategorilerde 39 eserin jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada, 'Haber' kategorisinde Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu muhabirlerden Selçuk Başar, 'Ölen arkadaşı için 188 hayat kurtardı' başlıklı haberiyle, Nurgül Günaydın da 'spor fotoğrafı' dalında 'Onuachu atıyor, Trabzonspor kazanıyor' haberine ait fotoğrafla, başarı ödülüne layık görüldü. Başar'a ödülünü Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta ve İYİ Parti Trabzon eski milletvekili Hüseyin Örs, takdim etti. Nurgül Günaydın'da ödülünü, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören'den aldı.

BAŞKAN GENÇ'E ÖZEL ÖDÜL

Törende jüri özel ödülünü ise TGC Başkanı Ersen Küçük, Trabzon şehrine Basın Müzesi'ni kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e verdi. Yarışmada, meslekte 20 yılını doldurmuş gazetecilere ödülleri verildi.

Törende Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına verilen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"nü, Trabzon basınına uzun yıllar verdiği hizmetlerden dolayı İhsan Öksüz'e takdim etti.