Trabzon'da düzenlenen çalıştay ile kentin turizm potansiyeli görüşüldü

Trabzon Büyükşehir Belediyesince Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir otelde "Arama Konferansı" başlığıyla düzenlenen çalıştayda, turizmde rekabetin giderek arttığı bir süreçte Trabzon'un geleceğine yön verecek kararların alınması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Çalıştaya şehir içi ve şehir dışından akademisyenler, turizm sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 uzmanın katıldığı ifade edildi.

Çalıştay ile kent turizmi, destinasyon yönetimi, turizm ekonomisi, altyapı ve ulaşım gibi konuların görüşüleceği kaydedildi.