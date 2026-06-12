Trabzon'da Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Trabzon'da, Turizm Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Tahir Şahin, bir otelde düzenlenen toplantıda, şehrin ekonomik dinamiklerinin temelinde turizmin önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Trabzon'un turizm potansiyeli dışında aynı zamanda huzurlu ve güvenli bir kent olduğunun altını çizen şahin, "Özellikle turistler üzerinde yapılan anketlerde ziyaretçilerin kendilerini şehirde güvende hissettikleri görülmektedir. Bu da bizim en önemli güç kaynaklarımızdan birini oluşturmaktadır." dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da dünyadaki gelişmelerin özellikle yurt dışından gelen ziyaretçileri etkilediğini söyledi.

Karaismailoğlu, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini, fuarlara katıldıklarını ve sektör temsilcileriyle birlikte tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Ulaşım alanında da özellikle Avrupalı turistlerin ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen ziyaretçilerin sayısını artırmaya yönelik önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunları yakından takip ediyoruz. Ayrıca büyükelçiliklerimizle güçlü bir koordinasyon içerisindeyiz. Bu çalışmaların önümüzdeki günlerde ve yıllarda şehrimize çok daha fazla katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle farklı ülkelerde faaliyet gösteren acentelerin şehrimize yoğun ilgisi bulunuyor. Bu acenteleri Trabzon'da ağırlıyor, şehrimizi tanıtıyoruz. Aldığımız geri dönüşler son derece olumlu. İnşallah bu çalışmalar da önümüzdeki dönemde önemli katkılar sağlayacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi turizm bacasız sanayidir. Memnun bir turist yeni turistlerin gelmesine vesile olur anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'a dışarıdan gelen gelirin ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını vurgulayarak, Trabzon'un turizm potansiyelini karşılama kapasitesi açısından önemli adımlar atıldığını söyledi.

Trabzon'un 2026 yılının ilk 5 aylık turizm verileri paylaşılan toplantıda, yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 98 bin 17'ye, yerli turist sayısının yüzde 57 artarak 274 bin 618'e, toplam turist sayısının ise yüzde 28 artarak 372 bin 635'e ulaştığı kaydedildi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'un da konuşma yaptığı toplantıya turizm firması yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.